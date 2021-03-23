近期有民眾求職時，遇到公司要求他繳交保證金10萬元，若無法繳交也可在達成業績後補扣保證金，公司卻說「雙方你情我願沒有違法！」北市勞動局長陳信瑜指出，北市近年接獲逾百件的疑似求職陷阱的申訴案，而此案可能是求職詐騙，如違反《就業服務法》，最少罰6萬、最重罰30萬元，勞動局藉此也請到本土天團「玖壹壹」宣導「求職防騙7不3要」短片。

北市勞動局統計，2019年及2020年分別接獲123及120件疑似求職陷阱的陳情與諮詢申訴案件，包括實際工作內容與廣告不符、要求勞工提供非屬工作的就業隱私資料、扣留證件或要求勞工繳交保證金，求職者如遇到這些情形，千萬要提高警覺。

「小心受騙上當！」陳信瑜表示，求職時若遇到這種情況，就要小心是不是求職陷阱，另外公司招募或僱用員工，卻扣留財物或收取保證金，也可能涉及違反《就業服務法》第5條第2項第3款規定，會被裁罰6萬至30萬元。

為提醒民眾求職「防騙7不3要」原則，陳信瑜說，勞動局邀請到「玖壹壹」拍攝宣導短片，歡迎大家上Youtube觀看，有「台北防騙：戀愛篇：完整版」（https://www.youtube.com/watch?v=N_i126WJxcI）、「台北防騙：分手篇：完整版」（https://www.youtube.com/watch?v=k8tkdcUthHg）。

「7不」指的是不購買、不繳錢、不辦卡、證件不離身、不隨意簽約、不飲用、不非法工作，「3要」是要確定、要存疑、要陪同；另外，若對公司徵才廣告有疑義時，也可電洽勞動局求職防騙專線：1999轉分機7038諮詢；或檢具相關事證向公司登記地之勞工行政主管機關申訴檢舉。

(工商 )