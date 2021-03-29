雙北論壇29日辦在五股垃圾山，新北市長侯友宜親自為台北市長柯文哲導覽，被問到對五股垃圾山整治成果，柯文哲直言「不容易」，洪水平原問題不要幻想一天就能解決，這些累積幾十年的問題包括社子島是歷史共業，知道對方的處理難處，不是那麼容易動，還要一步一步去處理違章建築，是相當困難的施政。

由於擴大五股垃圾山都市計畫要發布實施，牽涉台北社子島開發，柯文哲說，大台北兩百年防洪計畫問題相當多，不要幻想一天就能解決。

柯文哲也說，未來清五股垃圾山還要清很久，另社子島北市也很頭痛，這都是歷史共業，累積幾十年，處理這些問題，都知道對方的難處。

本次開會地點的楓江企業老闆徐明漢表示，五股垃圾山遭惡意傾倒工程垃圾廢土，環境髒亂不堪，路上都是爛泥巴、垃圾、野狗，根本沒人敢管，直到侯市長上任後大力整頓，把違法傾倒業者送辦，輔導廠商合法，短短不到3年，解決過去30年無法解決的問題，又打造這麼漂亮的公園，侯市長的魄力跟遠見令人佩服。

(中時 )