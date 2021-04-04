太魯閣號出軌釀51死！ 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

太魯閣號發生不幸意外，台鐵內部對話流出竟然顯示有人第一時間倡議將責任全部導向承包商與監造商。國民黨表示，對於台鐵內部倡議卸責人員應予查辦，杜絕卸責優先的惡劣企業文化。除了續為傷者祈福，亦要嚴謹究責，以防止類似意外繼續發生。

此次意外殉職的司機員為豐原青年，國民黨主席江啓臣對此深感不捨，在第一時間與台中市長盧秀燕至家屬家中慰問，也將捐出他一個月的立委薪資支援救災。

國民黨呼籲，台鐵於軌道周邊施工區應設立清查期限，今日要完成全面清查，以確保工安無虞；交通部則應重新盤點「鐵路行車安全改善六年計畫」目前執行情形，何以實施山側邊坡安全防護工程卻出現邊坡安全不足之意外？

國民黨表示，檢調單位應全面清查相關包商，包括：義祥工業社、東新營造、監造商聯合大地等包商過去承包公共工程之記錄。然而，這不代表台鐵管理的督導責任可以卸責甩鍋，當相關救援與搶修仍在進行時，台鐵內部卻傳出對話截圖，管理層第一時間只想帶風向卸責，欲將責任導向承包商與監造商，引起社會極大反彈。

國民黨認為，對於台鐵內部倡議卸責人員應予查辦，杜絕卸責優先的惡劣企業文化。除了續為傷者祈福，亦要嚴謹究責，以防止類似意外繼續發生。

對於行政院證實交通部長林佳龍已口頭請辭，國民黨則表示，負起政治責任只是作為執政黨的基本下限，徹查系統性原因與督導責任才是根本，包括為何台鐵局長自一月離任後由次長代理，缺乏專業領導懸缺至今？為何普悠瑪檢討報告建議2020年底完成的「邊坡檢測系統」至今未完成？為何施工商前科紀錄惡劣卻能繼續承包施工？為何交通部門網路大內宣預算屢屢增加，安全措施卻似乎並非優先重視事項？國民黨強調，對於根本心態的徹底檢討改善，才是阻止下一次悲劇重覆發生的關鍵因素。

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(中時 )