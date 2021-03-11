新冠肺炎疫情重創航空業與旅遊業，航空公司結合旅行社，去年推出各式各樣的包機、類出國遊程吸引消費者，創新旅行社與台灣虎航聯手，今宣布推出全台首創的「祈福航班」，5月9日將動員5架飛機接力升空，載著各宮廟媽祖環台祈福，祈求疫情盡速退去，也為中南部地區祈雨，挑戰成為史上最大的空中進香團。

5架祈福航班，每隔半小時從桃園機場起飛，先遶東台灣、南台灣後，再飛往澎湖、金門、馬祖，接著返抵桃園機場，並在空中舉辦祈福儀式，祈求疫情退散，全程飛行時間約3.5小時，票價含稅5988元，即日起開放旅客報名。主辦單位說明，詳細起飛時間仍在向民航局申請中，核定後會對外公布。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，自己是澎湖出身，從小就在拜媽祖，台灣本島媽祖遶境多是徒步，澎湖媽祖遶境則是坐船，但從沒有人規劃過空中遶境，因此找上台灣虎航合作這次的祈福航班，此行程將會是史上最大的空中進香團，之前不曾有過、未來也很難再出現。

李奇嶽說，感謝全台各大廟宇的支持，目前報名參加的宮廟單位包括大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、淡水福佑宮、北投慈后宮、艋舺啟天宮、花蓮港天宮、蘆竹慈母宮、新港奉天宮金虎爺總會、昊天宗成功媽祖會、台北聖興天后宮等，其他宮廟寺院也持續邀請中。

台灣虎航商務長許致遠指出，很開心台灣虎航能成為這次空中遶境的載運業者，受到疫情影響，公司發展出許多創新業務，去年8月推出首場類出國後，很多旅遊業者都來談合作，台虎歡迎未來各業者、公司行號提出各式的合作包機行程提案，也期待疫情後，再度載大家出國旅遊。

(中時 )