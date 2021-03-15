弘光科大餐旅管理系學生製作媽祖(左)、結婚(右)的翻糖蛋糕奪國際賽銀牌、銅牌。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅管理系學生黃聿茹、黃珊淇線上參加「2021英國cake international competition翻糖裝飾藝術（Sugarcraft）國際競賽」，兩人首次參加國際賽，分別在初學者、雙層翻糖蛋糕比賽項目拿下銀、銅牌，其中黃聿茹是媽祖契女，以「媽祖」翻糖作品拿下最高分，開心為台爭光。

指導老師、餐旅系副教授黃汶達表示，該競賽在英國已舉辦28年，是翻糖裝飾藝術指標性比賽。受到疫情影響今年改線上賽，賽事規定更嚴格，評審有更多時間評分，也能把作品照片放大觀看細部，兩位學生參賽項目金牌從缺。

大一生黃聿茹製作「媽祖」翻糖作品，從小認媽祖為乾媽，也常和家人到媽祖廟拜拜，希望台灣能趕快度過疫情，她靈感來自媽祖，呈現聞聲救苦的媽祖浮現在海面上，背後有一隻龍騰雲駕霧的創作；該作品充滿台灣民俗信仰風情，深獲評審青睞獲得最高分奪下銀牌。

黃聿茹指出，高中非相關科系，應對烘焙有興趣，大學轉換跑道改念餐旅系，從零開始真的很辛苦，她利用課餘時間練習廚藝、刀工，也加強烘焙相關技巧，這次參賽，每天至少用5個小時製作作品，花了1個多月時間才完成。

大二生黃珊淇製作中國風婚禮囍宴蛋糕，她去年參加過國內翻糖蛋糕比賽奪冠，這次首次挑戰國際賽，製作一個高約60公分雙層婚宴蛋糕，蛋糕中的裝飾很多是第一次製作，過程中失敗過很多次，光是一朵花的裝飾就要花2天時間，在全球60多國選手較勁脫穎而出，開心獲得銅牌。

(中時 )