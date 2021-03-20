經過一晚熱鬧歡樂的開幕晚會後，「110年全國原住民族運動會」的各項競賽也陸續展開，代表花蓮縣參賽，有「台灣最速男」稱譽的楊俊瀚果然實力不凡，以10秒25成績贏得公開男子組100公尺項目第一名。

此次是楊俊瀚第三度參加原民運，楊俊瀚表示，今年受到國際疫情影響，無法如期出國參加許多賽事，改以參加多場國內賽事做為技術修正與後續訓練編排，這次的成績有達到預期，他還說，這項賽事的參賽人數及組數相對較少，但現場觀眾掌聲與加油聲卻不輸給其他全國性的重要賽事，許多親朋好友還特別從花蓮開車到宜蘭幫自己加油，感到非常開心。

另一位受到矚目的參賽選手是全國男子田徑400公尺紀錄保持人陳傑，他這次是代表台中市參賽，以48秒14獲得公開男子組400公尺金牌，另外，地主隊宜蘭好手賴庭萱則以4分57秒22的成績奪下公開女子組1500公尺冠軍。

陳傑說，他也是第三次到宜蘭比賽，對宜蘭這塊土地倍感親切且熟悉，自己特別喜歡參加原住民運動會，許多親友會為了觀看賽事，專程從花蓮開車前來，比賽的氣氛除了緊張，也十分地歡樂，對於此次400公尺決賽成績，將會當做未來參與其他賽事與訓練的參考，不斷突破和超越自我。

代表宜蘭縣參賽的賴庭萱是第五次參加原住民運動會，許多親友到場為她加油，她說很榮幸這次原民會在自己的家鄉宜蘭舉行，此次賽事會以金牌數為目標，希望讓更多的金牌留在宜蘭。

(中時 )