聯發科(2454)執行長蔡力行今日出席公開論壇活動，去年全球半導體產業大爆發，台灣表現更是領先全球，蔡力行就點出，相對近來傳出晶片大缺的汽車業來說，台灣半導體對產業靈敏度高，故就算面對供應吃緊，對台廠還是有信心。

蔡力行指出，2020年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但半導體產業逆勢成長、全年成長6%，相對全球GDP衰退3.5%，表現出色，而半導體股價表現更加明顯，主要是遠端辦公、教育、宅經濟等需求，台灣半導體產業表現更是亮眼，後段成長10%、晶圓代工和IC設計30%，台灣去年半導體產業成長20.9%，優於全球，他也強調，產業一定要追求技術領先，並把領先技術要變成價值，且策略上要讓客戶感到不可或缺，就不容易被競爭對手擊敗。

蔡力行進一步說，台灣半導體產業與疫情產生的需求完全吻合，從OEM到ODM，還有製造、封裝測試等連城一條線，能抓到客戶需求，且台灣本身產業鏈完整，有新竹、台中和台南等科技園區緊密連結，只是現在最希望的就是供水沒有問題。

談到先前車用晶片插隊事件，蔡力行說，汽車產業就是對產業不夠靈敏，但相信台灣半導體能在供需吃緊下，仍能夠很快拿到貨源交貨給客戶。

(時報資訊)