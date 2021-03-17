權值股台積電走弱壓盤，航運、鴻家軍撐盤無力，終場失守5日線，收跌97.34點，收16215.82點。分析師指出，台積電除息壓抑大盤表現，指數維持高檔震盪整理。

台股加權指數今天小幅開高，盤中高點至16349.21 點，不過在上午11時10分左右翻黑，午盤跌勢擴增，終場失守16300點關卡、5日線約16242點，收在16215.82點，下跌97.34點，交易量達新台幣3112.24億元。

台積電今天除息，每股配發2.5元，不過並未上演秒填息戲碼，終場收在604元，下跌7元。

泛鴻海集團表現強勁，鴻海盤中攀上128元，上漲5 元，創10年多來新高價，不過午盤漲勢收斂，收在126元、漲2.44%；乙盛-KY上漲4.71%，正達終場收在漲停價35.75元。

航運族群成盤面人氣王，華航、陽明、長榮分別位居成交排行前3名；貨攬業者中菲行收在漲停價76.1元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，指數維持高檔震盪整理格局，雖台積電除息壓抑大盤表現，不過資金維持健康輪動，市場因關注電動車展望，撐盤要角由泛鴻海集團接棒，航運族群也有強勢表現。

他認為，以美國股市來看，半導體表現相對偏弱，恐怕需要時間整理，估計台股也將維持相同走勢。台股資金雖維持輪動，由原物料、中小型電子股、金融輪流撐盤，不過，若台股加權指數要明顯轉強、甚至再創新高，仍待半導體族群轉強、領銜上攻。（編輯：趙蔚蘭）1100317

(中央社)