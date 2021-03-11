由於竹苗中等縣市水情吃緊，經濟部長王美花11日前往苗栗竹南頭份水資源回收中心移動式淨水設備設置情形現勘，並聽取新竹、苗栗及台中地區水情簡報。

水利署指出，109年為57年來首次無颱風侵台挹注降雨，桃園以南降雨量僅為歷年2～6成，去年6月迄今新竹至嘉義水庫集水區累計降雨量更為歷年最低，水利署自去年7月起已提前因應，除每日監看水情及控管水庫出水，陸續採行包括人工增雨、民生減壓供水、產業節水及加強區域調度等抗旱應變措施，各項節水調度成效已經超過7.1億噸，相當於3.5個石門水庫，因此，缺水狀況持續8個月以來，民眾生活及產業尚能穩定供水；但由於降雨仍持續偏少，其中新竹、苗栗及臺中地區水庫蓄水量已低於2成，水利署已採取區域調度及加大節水力度因應，並積極利用各項緊急抗旱水源投入救旱以降低衝擊。

王美花說，經濟部為了減低旱象衝擊，提前部屬推動各項抗旱措施，其中竹南頭份水資源回收中心RO移動式淨水處理設施為行政院核定「緊急抗旱水源計畫」項下指標工作，可提供每日1,500噸水源，加上其餘佈設在其他旱象較嚴峻地區5處共計每日9,000噸水量，相當於可提供450部水車載運水量供應產業使用，也感謝苗栗縣政府協助，及水利署團隊僅耗時2個月就完工，展現政府團隊執行效率，後續經濟部仍會趕辦各項節水抗旱工作，全力維持生活公共用水穩定，以降低枯旱衝擊。

(工商 )