據衛福部統計，2020年上半年兒少保護通報量，相較2019年同期增加，已達3萬8779件，而開案數也增加至6539件，家扶基金會調查，新冠肺炎疫情有36.8％的家長表示收入減少、36.2％增加逾2成，家扶基金會執行長何素秋表示，國外有研究指出，疫情衝擊經濟引發家庭壓力、易衍生暴力風險，呼籲兒少保護預防工作應超前部署。

據家扶基金會調查指出，有69.5％的家長「生活受到疫情影響」、49.8％的家長「工作壓力因疫情增加」、36.8％的家長「工作收入因為疫情減少」、有36.2％的家長「照顧子女壓力增加」；調查也發現有55.8％的家長自我消化壓力，對外求援的比率均不到3成。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，多數協助的弱勢家庭從事部分工時、臨時工等，但去年上半年因為疫情導致收入減少，觀察到部分家庭因此情緒高張、壓力增加、容易引發衝突，但是否與疫情有關，則仍待分析。

湯鳳琴提及，曾遇到有家長每天無所事事不工作、嚴重疏忽照顧，經介入後隨即把孩子緊急安置，該家長便每天至家扶報到「把孩子還給我」，甚至不惜躺在馬路上，最後評估為其有動力配合改變，因此引進家扶各式計畫，提供家長培力、課後指導等資源，目前仍持續協助。

該調查為針對「家中有18歲以下子女的家長、照顧者」線上問卷填答，蒐集有效問卷685份。

(中時 )