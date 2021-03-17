今年因雨水較少，台灣各地出現旱情，內政部營建署表示，2020年沒有颱風登陸，造成新竹地區水情吃緊，衝擊民生及工業用水。

為穩固水情，營建署補助新竹縣政府辦理之竹北及竹東兩座水資源回收中心業設置回收水處理系統，各提供每日1,500噸回收水（共計3,000噸）開放民眾及企業取用，同時亦盤點新竹地區再生水需求，將竹北水資源回收中心列入「公共污水處理廠再生水推動計畫」執行，刻正配合前項計畫趕辦竹北水資源回收中心二期擴廠工程，來提供不虞匱乏再生水源，以緩解缺水壓力。

營建署表示，竹北地區近年人口顯著成長，竹北水資源回收中心每日污水處理量大增，由營建署補助4.62億元協助新竹縣政府辦理「竹北水資源回收中心第二期工程」，預計2022年擴建完成後，可使每日污水處理量由2萬噸倍增至4.5萬噸，除可避免生活污水污染河川水質環境之外，處理後的放流水還可提供作道路清洗防塵、花樹澆灌等不與人體接觸的生活次級用水用途，業請新竹縣政府訂定取用規定，宣導使用回收用水，以減少自來水用量。

營建署在2010年奉行政院核定之「公共污水處理廠再生水推動計畫」已將竹北案納入，初期以每日提供10,000噸再生水為目標，並視產業需求調增，透過水再生技術可使放流水循環再利用提供給科學園區及工業區使用，其水量不受旱季影響，是源源不斷的再生水源，可以穩定經濟發展需求，強化產業投資信心，原本廠商節省下來的自來水讓有民生更充足的水源使用，增加政府水資源調度的彈性。

營建署指出，竹東水資源回收中心因位處水質水量保護區，採去氮除磷活性污泥法（A2O）進行污水處理，水質已較一般處理流程佳，再加上營建署已同意補助新竹縣政府更新快濾槽包含機房、泵送管線設備及電力儀控等，更可提升處理水量及水質，除請新竹縣政府加緊趕辦外，處理後之回收水更鼓勵居民、企業及機關積極取用，以達到協力抗旱的效果。

(工商 )