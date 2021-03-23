梨山集水區終於降雨 德基水庫進帳有限 11:112021/03/23 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德基水庫集水區持續降雨，水位下降稍有趨緩，但仍入不敷出。（台電提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹苗台中水情進入準紅燈，可能實施「供五休二」限水措施。因今日梨山持續降雨，德基水庫小有進帳，水位下降稍有趨緩，今天上午為1331.42公尺，較昨天1331.71公尺下降約0.29公尺。 冷氣團南下凍到周二 低溫探12度 這兩天恐全台有雨 冷氣團南下連冷3天 中部以北低溫下探12度 (中時 ) #公尺 #梨山 #德基水庫 #進帳 #13 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 把握所有降雨機會 水利署啟動人工增雨 10:142021/03/22 財經 中部降雨難解渴 較大雨勢恐怕得等這一波 06:122021/03/23 生活 冷氣團發威 入夜再探底 明晚又變天全台有雨 08:272021/03/22 生活 MVP林蝶滿場飛 世新女力2連霸 04:102021/03/22 運動天地 挑對洗衣機 節能又省錢 04:102021/03/22 時尚消費 精華區公園動土 盼成南市中央公園 18:022021/03/22 區域情報-台南 中南部終於要下雨了 解渴時刻曝：全台有獎 21:112021/03/22 生活 桃園海芋季周六開幕 黑色海芋超驚艷登場 17:092021/03/22 寶島 清明連假即將到來 蘆竹消防分隊辦理公墓搶救演練 11:032021/03/22 社會 台灣五金展 卡位疫後商機 04:102021/03/22 產業特刊 UBA》世新18戰全勝封后 完成2連霸 18:462021/03/21 體育 寶島熱門新聞 彰化產業道路「撞況多」 暖心鄉長一招點亮防護罩 - 寶島 梨山集水區終於降雨 德基水庫進帳有限 - 寶島 支持新住民學華語 國際扶輪3490地區新北市第二分區捐200萬元 - 寶島 好驚險 弱視拾荒婦暗夜推車路中飄移 - 寶島 加強緊急救護品質 消防人員精進靜脈注射能力 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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