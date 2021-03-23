竹苗台中水情進入準紅燈，可能實施「供五休二」限水措施。因今日梨山持續降雨，德基水庫小有進帳，水位下降稍有趨緩，今天上午為1331.42公尺，較昨天1331.71公尺下降約0.29公尺。

冷氣團南下凍到周二 低溫探12度 這兩天恐全台有雨
冷氣團南下連冷3天 中部以北低溫下探12度

(中時 )

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