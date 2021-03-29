高市農業局27、28日周末舉辦神農市集，因疫情趨穩，吸引不少民眾前往。（高市農業局提供／林宏聰高雄傳真）

高市農業局27、28日周末舉辦神農市集，因疫情趨穩，吸引不少民眾前往，小農卯足全力叫賣，現場氣氛熱絡，光是運銷合作社現場擺攤賣炸花枝丸、虱目魚丸，營業額就高達5萬元；農業局表示，未來會持續舉辦神農市集，相關訊息可上農業局網頁查詢。

神農市集27、28日在凹仔底森林公園南屏路段登場，由於國內疫情趨於穩定，這次人潮比先前更多，小農火力全開，熱情招呼叫賣，同時向消費者仔細介紹產地來源、種植方法與耕種的故事，讓民眾買菜同時吸收更多新知。

現場濃特產品限量發放、Live音樂演出、集點換好禮等行銷優惠也炒熱買氣，主辦單位初步統計，攤位營業額亮眼，光是彌陀港漁產運銷合作社賣炸花枝丸、虱目魚丸就進帳5萬，金禾牧場音樂雞蛋銷售額6萬、遠道而來的雲林縣崙背鄉情年農民賣花生業績也有5萬5000元。

高市農業局表示，神農市集將南台灣優良小農齊聚一堂，希望透過這個平台，推動南台灣健康有機農業品牌，以公平買賣原則讓消費者直接向小農購買農產品，讓大家關注與土地、社會的連結，未來將繼續不定期舉辦，相關活動訊息將公告於高雄市政府農業局網頁或高通通─高雄Supergo臉書網頁。

(中時 )