普萊德科技（6263）11日公佈經會計師查核之109年度財報，去年合併營收為12.27億元，毛利率為40％，稅後淨利為2.7億元，EPS為4.33元，因去年營收規模不若前年的13.48億元，儘管近二年毛利率都持穩在四成，但每股獲利仍小輸前年的EPS5.01元。

2020年新冠肺炎疫情橫行，造成國際市場變化，普萊德去年上半年營運也受到干擾，面臨亂世，普萊德決定將精力放在強化全球品牌創新形象上，並跟進啟用嶄新企業標語「Shaping Future Networking 數位創新 連結未來」，突顯自有品牌PLANET創新數位傳輸的技術和網通設備，以連結未來智慧、友善、永續的科技新時代。同時也在品牌推廣上積極數位化轉型，運用線上專業科技展和多媒體行銷，擴大品牌能見度，深耕各洲市場。

除了提升品牌形象外，普萊德去年也致力於研發創新，除持續提昇網通技術能量，也著手開發遠距通訊和各式智慧網路通訊設備和解決方案，以滿足各地遠距醫療、遠距辦公、遠距教學等等之應用，光2020年就推出了具專利可抽換式CRPS電源的802.3bt PoE++ 第三層網管交換器、領先全球之再生能源供電智慧網管平台、網路雲端化管理App、2.5Gbps光纖傳輸設備、自動化控制Modbus閘道器、Wave 2無線網路基地台等多款產品，連帶也帶動企業網路和工業級網路產品出貨的成長。

展望未來，普萊德指出，行動化網路、車用網路、工廠自動化傳輸仍是未來的主流，據此，普萊德今年將把重心擺在擴大布局工業級802.3bt PoE++ 乙太網供電產品線，規畫推出新一代移動式5G連網設備，包括802.11ax 無線基地台與5G/4G LTE閘道器，加速5G電信網路建設。針對交通和工業物聯網應用，開發時間敏感網路設備、單埠達10Gbps之高頻寬網路交換設備。另為加強產品的功能面，未來也將持續優化Cybersecurity資安防護以及獨家「智慧化中央網管平台」，使物聯網、工業物聯網、車聯網、大數據分析、AI應用之網路基礎建設靈活部署並能效率化集中控管。

(工商 )