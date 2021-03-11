美國德州州長阿伯特上周宣布取消強制民眾戴口罩的規定，允許商家從10日起全面恢復正常營業。美國聯邦政府、德州許多地方官員以及企業對此表示反對，呼籲民眾在公共場所繼續採取戴口罩等防疫措施。

美國有線電視新聞網報導，聯邦政府日前要求德州民眾在所有聯邦辦事機構、公共交通工具上繼續戴口罩。德州奧斯汀、達拉斯、沃斯堡、休士頓、艾爾帕索、聖安東尼奧等城市官員連日來也紛紛表示，反對州長取消口罩令。他們要求民眾在市政公共場所、公立學校等地繼續遵守戴口罩等防疫限制。

此外，不少商家也相繼發表聲明，要求德州的員工和顧客在他們的營業設施內戴口罩。這些商家包括商超連鎖店塔吉特、電器連鎖店百思買、百貨商場梅西、連鎖藥店CVS、沃爾格林、汽車製造商豐田汽車、通用汽車等。

德州州長阿伯特上周宣布10日起不再強制民眾戴口罩，允許商家恢復正常營業。此舉遭到美國各界廣泛批評。拜登總統、美國疾病控制和預防中心（CDC）主任華倫斯基抨擊德州取消口罩令是巨大的錯誤。

阿伯特堅稱，現在是完全開放德州的時候了，他宣稱取消口罩令後，地方政府不得對拒戴口罩的人處以罰款。休士頓所在的哈里斯郡警長伊達爾戈表示，「我們付出巨大的努力和犧牲才走到今天。現在疫情還沒結束，不能就此放鬆防疫限制。」

《休士頓紀事報》稱，德州餐飲和酒吧行業在疫情期間遭受重創。日前，德州餐飲業協會發表聲明，建議德州餐廳員工繼續戴口罩，並鼓勵客人在未就座時戴口罩。休士頓餐飲從業者費恩說，「我們認為德州全面開工是好事，但我們不同意取消口罩令。」

最新數據顯示，目前德州每天新增確診病例約3千例，每天約200人死於新冠肺炎。自疫情爆發以來，德州累計近270萬確診病例，死亡人數近4.5萬人。CDC最新數據顯示，截至3月10日，德州完成疫苗接種者只佔該州總人口的8.7％，是美國接種疫苗人數比例最低的州之一。

(中時 )