TrendForce表示，第二季NAND Flash市場整體供需狀況顯著改善，預期第二季NAND Flash價格將自第一季小幅下跌5~10%，轉為上漲3~8%。因三星美國德州奧斯汀廠尚未完全復工衝擊產能，不排除合約價漲幅高於預期。

根據TrendForce調查，第二季NAND Flash供應端在三星、長江存儲、SK海力士與英特爾（Intel）的帶領下，預估位元產出季增長可達近10%。需求端受惠自第一季以來持續有PC OEM、中國手機品牌廠的訂單挹注，以及自第二季起資料中心客戶將恢復採購動能的支撐。然而，目前NAND Flash控制器供給吃緊的問題仍存，進而刺激買方積極備貨。預期第二季NAND Flash價格將自第一季小幅下跌5~10%，轉為上漲3~8%。由於目前三星位於美國德州奧斯汀的工廠尚未完全復工，對接下來的控制器供給產生更大隱憂，將使得三星在client SSD的供貨能力進一步受限。因此，不排除合約價上漲幅度有超過目前預測的可能。

受三星德州廠延遲復工影響，client SSD、enterprise SSD預計將同步上漲。以clients SSD來說，受疫情所帶動的宅經濟需求持續，預期下半年筆電需求仍然強勁，PC OEM品牌廠也為了滿足生產需求而提高備貨數量。受到NAND Flash控制器供給不足狀況仍存在，加上受到三星德州廠斷電停工事件影響，造成部份訂單無法在第二季完成交貨，使成品供給更加吃緊，預估第二季client SSD價格將上漲3~8%。

以enterprise SSD來說，第二季需求將開始自谷底反彈，主因是資料中心歷經庫存調整後，第二季採購動能將回升，加上政府、醫療、金融機構資訊設備等需求陸續浮現，此外，中國電信業者標案，以及全球中小型企業開始增加資訊設備訂單的挹注。合約價也將隨著整體市場需求上升而回穩，預估第二季enterprise SSD價格將上漲0~5%。

Chromebook需求則為eMMC報價支撐要角，以eMMC來說，上半年大致表現淡季不淡的態勢，其中第二季Chromebook強勁的需求更是支撐該產品報價的重點之一。整體而言，短期內受限於控制器IC缺貨，成品端仍供不應求，預計第二季eMMC將再度上漲3~8%。

此外，在主流產品需求強勁的影響下，預計NAND Flash wafer產品合約價格將再上漲5~10%。

(時報資訊)