出口改善，拉抬周一馬來西亞棕櫚油漲逾3%；因數據顯示，3月份大馬棕櫚油出口量較前一個月提高5%至7%，提振市場樂觀情緒，因此拉抬馬來西亞棕櫚油價格漲逾3%。

分析師表示，目前因出口量改善而支撐棕櫚油價格上漲，不過如大馬與印尼棕櫚油產量提高，便會使其價格回檔修正。

周一(3/22) 終場6月棕櫚油期貨收高113馬幣，或3.03％，報每噸3,837馬幣；大連期交所最活躍豆油下跌0.04%，棕櫚油上漲1.6%；芝加哥期交所豆油上漲0.5%。(商品行情網)

(時報資訊)