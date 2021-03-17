大陸半導體行業協會理事長、中芯國際董事長周子學在周三（17日）表示，全球半導體產業遭受前所未有的嚴重供應緊張影響，而半導體是國際化產業，唯有強化半導體產業開放、合作、創新和共同發展，才能緩解當前的嚴峻局面。

綜合陸媒報導，2021年大陸國際半導體展於上海開幕，周子學開幕上致詞表示，半導體產業是國際化產業，只有不斷強化產業的開放、合作、創新和共同發展，才能緩解當前的局面，任何走向其他方向的做法都是錯誤。

周子學強調，半導體業是高度國際化的產業，目前全球半導體供應仍處於非常緊張的局面，其中尤以汽車行業最為嚴重；下游產業受到半導體短缺的衝擊，歷史上從未出現過如此嚴重的情況。

周子學還說，疫情促使了宅經濟的發展，強化人們對網路的需求，因此2020年全球半導體市場銷售額達4390億美元，較2019年同期成長6.5%。

據大陸半導體行業協會統計，2020年大陸半導體市場銷售額達到8911億元，較2019年同期成長17.8%，預計2021年漲勢還會繼續。

(中時新聞網)