歐洲央行（ECB）11日發布最新貨幣決策，基準利率及資產收購計劃維持原狀，但準備在未來幾個月內加快購債腳步，以免公債殖利率走揚，加重歐元區國家的借貸成本。

歐洲央行總裁拉加德在政策會議後的記者會上警告，若放任債市殖利率走升不加遏止，恐會導致經濟各部門面臨財務狀況過早緊縮的麻煩，那是ECB所不樂見。

拉加德指出，疫苗接種運動應可帶動今年經濟穩定復甦，通膨料在未來幾個月升溫。但她也提到近來指標數據顯示經濟仍舊疲弱，歐元區第1季GDP恐還是難逃萎縮命運。

根據ECB周四政策會議後發布的聲明，「緊急疫情資產收購計畫」（PEPP）1.85兆歐元的購債規模維持不變，但未來3個月的購債步調，會明顯比今年第1季還快。

ECB決定讓存款利率保持在負0.5％，此基準利率自2019年9月降到該水位後便延續至今，再融資利率也繼續停留在零水位。

ECB官員曾對歐元區長期公債殖利率上揚表達憂心，歐債殖利率攀高，被視為是受到美債殖利率走揚的外溢效應所累。美國經濟可望加速復甦引發通膨隱憂，致使近來美債殖利率竄高。

歐元區長期公債殖利率，今年以來已上升0.3％，升幅不算大且保持低檔。但ECB未雨綢繆，在歐洲企業仍因防疫封鎖措施陷入困境之際，希望避免過早發生信貸緊縮。

歐央擴大購債可發揮壓低債券殖利率的作用，公債殖利率多拿來作為衡量借貸成本的基準。因此歐央加快購債速度，理論上有助須靠投資或融資度過疫情難關的企業，繼續取得便宜信貸。 ECB同時上修歐元區今年經濟成長率預測，由原估的3.9％調高到4％。但將歐元區明年GDP成長率，從前估值4.2％下調至4.1％，2023年歐元區經濟則預估擴張2.1％。

ECB將明年歐元區通膨率預估，由1.1％上修到1.2％，預期2023年通膨率達1.4％。

(工商 )