中央銀行標售600億元2年期定存單，得標加權平均利率0.191％，較上一期的0.184％略上揚0.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點），尤其投標金額倍數2.15倍，創標售以來新低。

根據央行公布的2年期定存標售結果，吸引1,288億元資金搶標，投標倍數2.15倍，創2013年8月開始標售以來最低，結果得標加權平均利率上揚至0.191％，高於市場預估的0.18～0.19％區間，得標比率僅46.58％。銀行資金調度主管表示，主要因近期美債殖利率持續衝高，連動市場利率跟進，使得資金進場投標相對偏保守的效應。

銀行資金調度主管指出，2年期定存單得標加權平均利率，去年11月時連續八個月創新低紀錄至0.167％後，由於美國10年公債殖利率反彈破1.0％的帶動，12月得標加權平均利率反彈至0.194％。今年1月因應農曆年前短期資金需求高峰，暫停標售一期。

2月開始2年期定存單標售金額增加200億元至600億元，但閒錢仍積極搶標，使得標加權平均利率又再下滑0.184％。銀行資金調度主管說明，3月以來美國10年公債殖利率續攀高，近日更一舉站上1.6％，市場利率跟著上揚，閒置資金投標轉趨觀望保守，結果2年期定存單得標加權平均利率也再度上升。

(工商 )