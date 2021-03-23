現代人普遍晚婚，不僅意味當爸爸或媽媽的年齡得往後延，且為照顧孩子長大成人，退休準備也可能必須延後開始規劃。中壽(2823)表示，每個人成家後，都是進入人生責任最重的階段，成為上有父母、下有妻兒的「三明治族」，但若善用保險做為「護家寶單」，一方面不僅能添足保障，另一方面也有機會累積資產，逐步為退休做準備。

中壽指出，「中國人壽新美鑫旺美元利率變動型終身壽險－定期給付型」具有做為「護家寶單」的特性，採美元方式計價，提供6、10及20年的繳費年期，除了在投保時即享有高額壽險保障，包括身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，還有2至6級失能豁免保險費機制，讓保戶打拼事業之餘，面對家庭責任也能無後顧之憂。

同時，也有機會享有以宣告利率為基礎，計算增值回饋分享金。以40歲男性投保10年期為例，投保時的保險金額171,504美元，原始年繳保費10,204美元，經相關費率折減後，首、續期實繳保費10,000美元，其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率3.15％，第一保單年度即享有171,504美元壽險保障，且保障逐年遞增，至保險年齡達69歲時，年度末現金價值達174,587美元，壽險保障更達226,601美元，能安心享受富足退休生活。

(時報資訊)