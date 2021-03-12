通貨膨脹率雖上漲，但市場暫時掃除會失控疑慮。同時，歐洲央行(ECB)也表示會加速撒錢腳步，不會讓歐元區貸款成本增加。歐洲股市因此受到鼓舞，11日再度觸及一年新高點。泛歐Stoxx 600指數為424.17點，漲2.06或0.49%，日線已連四紅。

再往前一個交易日的10日歐股來看，因被溫和通膨數據與美國會正式通過1.9兆美元疫情紓困案激勵下，收盤時再度走高。

在一些歐元區的大型權值股，指數平均漲約0.7％，並來到13年新高位。

ECB表示，將在未來幾個月內，大規模地執行緊急抗疫購債計畫（PEPP），用總金額高達1.85兆歐元的紓困銀彈，視情況將陸續投入債市，以壓抑任何莫名增加的貸款成本。同時，歐洲央行也認真的提醒，不要太早緊縮貨幣。

德國商業銀行（Commerzbank）認為，市場擔心上升的公債殖利率，或許可能會壓縮股票的風險溢價空間。最好的就是，ECB拍胸脯保證會壓住公債殖利率上升勢頭。

Commerzbank補充，這釋放出一種強烈訊息，沒想到ECB會如此鴿派。不過，認為ECB只會嘴上很硬地說說PEPP操作靈活性，而不會立即採取具體購債行動。

盤面上，科技，礦業與旅行休閒族群，是歐股漲幅最大類股，平均漲逾2％。

同時，銀行股跌幅最深。英國匯豐銀行（HSBC）股價跌4.7％。

歐洲股市周線收紅可期，大規模紓困方案以及全球疫苗推廣積極，也提供全球景氣回春環境。另方面，公債殖利率狂升態勢熄火，也讓市場資金可望轉入風險商品較高的股市裡。

歐洲主要個股方面，法國財長表示，與比利時之間就法國電力公司(EDF)業務重整談判，已進入收尾階段不會破裂。所以，這家法國國家電力業者的股價強勢表態，大漲10.9％。

英國勞斯勞斯（Rolls-Royce）漲0.7％，原因是這家英國引擎大廠發動機財測顯示，2021年虧損程度與2020年高於預期的燒錢程度相比，會將減少許多。

Hugo Boss跌3.6％。這家德國服飾商表示，預計2021年首季的業務，還是會受到新冠肺炎社交限制禁令影響。

至於德國化學製造商Lanxess在祭出令人大失所望的2021年財測後，股價下跌了4.8％。

(時報資訊)