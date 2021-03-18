中央銀行理監事聯席會議18日決議維持基準利率不變，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，此項決定符合市場普遍預期，台灣2021年GDP成長率達到4％以上的機率很高，甚至有望達到5％，從總體經濟的角度來看，台灣具備升息的條件，但暫時沒有升息的迫切性。

對於未來央行升息的時間點，央行總哉楊金龍認為，會參考國際趨勢，將比新興國家或先或後？目前還很難講。星展集團則認為，有三項是重要考量：1、可能取決於消費者物價CPI的增幅，2、美國聯準會貨幣政策正常化的時間表，3、國際資本流動與匯率走向。

星展集團指出，由於全球經濟復甦以及半導體產業供不應求，台灣1～2月的貿易、產出、投資相關數據均保持強勁；就業與消費的表現也持續改善。

物價方面，馬鐵英分析，通貨膨脹風險開始升溫，不過仍處於可接受的範圍。受國際市場石油、金屬等大宗商品價格上漲的影響，CPI商品項目的年增率已經開始出現上揚跡象。不過，由於薪資成長穩定，且房價的上漲未明顯傳導至租金市場，所以CPI服務類項目的增幅有限。星展估計台灣全年通貨膨脹率仍可控制在1％左右，不至於升破2％。

(工商 )