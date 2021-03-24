台幣對美元匯率3月8日明顯由升翻貶至今，今（24）日上午台灣銀行賣出的即期匯率已來到28.56，天天貶幅將近0.1％，元大寶華綜經院今天指出，就BLOOMBERG共識預測來看，今年2月中旬以來，顯示各季新台幣對美元匯率將在觸及28左右，且呈現平坦化走勢。

元大寶華綜經院董事長梁國源曾於2020年9月，首先預測台幣對美元匯率會呈現「28元為新常態」，今天公布的2021年各季匯率估測分別為28.4、28.4、28.6、28.6，全年走勢將趨於平穩，全年均價28.5。

梁國源表示，台幣對1美元匯率28元，在2021年會是「常態」，美元將隨美國經濟強勁復甦而「不再弱勢」，甚至會出現稍微強一些；相對上，台灣經濟2021年不再如2020年的一枝獨秀，使得台幣對美元匯率的強勢力道也不再如2020年。

台幣對美元匯率，盤中最強是3月3日的27.78，隨著2020年下半年的強勢走升趨勢，梁國源強調，「2020年下半年是例外狀況」，台灣經濟表現和相關排名在全球都很優秀，有獨特的經濟高成長，因此帶動台幣的強勢，今年因為各國經濟都復甦了，支撐強勢台幣的優勢不見了。國際投資銀行就普遍估測台灣2022年經濟成長率不會比2021年高。

此外，梁國源認為，央行需因應美國匯率操縰報告會在第二季公布，估計央行對於台幣匯率的干預在第二季會有所節制，隨著美元沒有再持續走弱的可能，因此估測台幣匯率在第二季也將呈現平坦走勢。

(工商 )