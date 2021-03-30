最近開口閉口就是教育科技（EdTech），王力宏在社群網站上分享的影片與照片彷彿「黑帽駭客」造型，滿臉鬍渣戴著黑色鴨舌帽，坐在電腦前寫程式編碼，還自爆每天花大量時間上網自學iOS界面的Swift程式語言。似乎已經放棄歌唱事業與打理造型的他，種種發文讓粉絲摸不著頭緒，紛紛留言：「二哥現在都在寫程式編碼（coding），什麼時候才要寫新歌呢？」擔心金曲歌王創業「月學YUEXUE」APP後，會轉移事業重心，搖身一變成為科技大亨，而延誤他的歌曲創作或巡迴演唱會表演。

「粉絲們絕對可以放心！」王力宏所屬的經紀公司宏聲音樂發言人楊文傑表示：「二哥不會因為『月學』的成功，影響未來的巡迴演唱會計劃。他是個停不下來的創作人，親力親為投入教育科技的研究與研發，創造『月學』這個APP，讓更多人可以一起學習與享受唱歌的美好。自學程式語言也是為了能夠更深入地跟技術團隊的工程師溝通，因為他很看重運用現代科技、線上教學讓教育普及化的重要性，所以粉絲們可以把『月學』想成他額外的創作驚喜！」

實際上月學第一期課程的成績非常亮眼，由王力宏擔任線上唱歌課程的老師，甚至親自回覆訊息、熬夜批改學生的作業，總共吸引了２萬多人報名，以台幣約7,330元一個月的學費來算，月學APP第一學期至少已產生了近1億5000萬元的收入，收益可觀。

據傳王力宏 背後還有不少科技大亨前輩朋友的加持，包括 YouTube創辦人陳士駿，在他的建議之下王力宏才開始學習Swift語言。還有蘋果電腦 CEO 提姆·庫克 (Tim Cook)，在「月學」第一次進蘋果應用商店（App Store) 時，卡在審核階段好幾天，王力宏打了電話給庫克，庫克便親自操刀讓「月學」APP隔天順利上架。

據說因為「月學」第一個學期叫好叫座，王力宏有積極擴大規模的打算，近期也加快腳步規劃新的課程內容、擴展技術研發團隊，準備在今年夏天開放更多藝術類的大師課程上線。王力宏相信「月學」不但可以提高學生學習內容的品質，也要讓一般孩子也負擔得起各種課程。為了實踐這個「用科技普及教育」的理念與使命，王力宏可能還會以「科技宅」的形象活躍一段時間，看來粉絲只能繼續敲碗期待，耐心等候巡迴演唱會的消息了。

王力宏與蘋果電腦 CEO 提姆·庫克 (Tim Cook)合照（宏聲文化提供）

王力宏與YouTube創辦人陳士駿合照（宏聲文化提供）

(中時 )