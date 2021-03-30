戴德梁行董事總經理顏炳立今(30)日表示，這一波政策打房，是「錦衣衛出來了！」但不會錯殺剛性需求。預料今年將是「孤味發威」的一年，但牛年買氣依然持續，今年房市不悲觀。

面對央行打房措施和中央密集修法，顏炳立表示，「這個政策算是英明，有人說是原子彈，但業界也沒什麼人在「唉」的！」

顏炳立表示，這次是「錦衣衛出來了」但東廠是不會殺老百姓的，目前需求是剛性的，所以建商是會去買麵粉的。

至於囤房稅修法，顏炳立表示，確實是很多人投資，但也不必去弄它，否則最後政治的操作，會比較感覺得出來。

戴德梁行今天正式公布2021年第一季商用不動產市場季報。

至於限貸豪宅？他認為對有錢人來說，一點用都沒有，因為他們都是用現金買。

顏炳立表示，早在2016年他就曾說過，未來房市會「緩跌四年，盤整四年」，2020~2023年結束，盤整去化供給量，房市才會漲勢再起。

(工商 )