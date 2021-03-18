18日，在汽車類股帶領下，德國DAX指數一度飆至歷史新高點。同時，歐元區大型藍籌股也漲至疫前股價水位。這都是受到美國聯準會FED勢言保持低利率，與預言美國經濟將出現爆發性成長。
歐元區前50大業者指數，早盤交易時一度漲0.3％，短暫觸及2020年2月疫前價位。早盤時，德國大型股為主的DAX指數漲0.7％，盤中一度創新高；法國CAC 40漲0.2％，但英國FTSE100卻跌0.1％。
18日這天，英國央行也要決定其貨幣政策。
泛歐STOXX 600一度漲0.3％，差不到2％就可以再創歷史新高。 隨著美國10年期公債殖利率上升之際，一些與景氣相關的族群，例如汽車製造，銀行，礦業，休閒旅行等，都在歐股盤中表現亮眼。
福斯汽車（Volkswagen）大漲6.1％，17日福斯市值已超過軟體製造商SAP，成為德國DAX指數中，市值最大的公司。
至於公用事業，食品飲料以及醫療保健族群等，一些類債券個股則走勢偏弱。
(時報資訊)
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