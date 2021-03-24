歐元區重啟防疫封鎖，以及新冠肺炎疫苗供應的風波不斷，使發布重要商業活動數據前的情緒受到挫折，周三歐洲股市早盤觸及兩周新低。

泛歐STOXX 600指數早盤下跌0.6%。美國可能加稅支應龐大的經濟激勵方案，使周二美股收黑與稍早前亞洲股市普遍走弱，亦使歐股承壓。

此外，歐盟官員表示，歐盟準備將新冠疫苗出口禁令擴大到疫苗接種率較高的英國與其他地區，並涵蓋那些疫苖代工廠。

市場密切關注的焦點將轉向財經數據服務公司IHS Markit發布的3月歐元區與英國商業活動調查報告。

包括ASM International、艾司摩爾（ASML）與貝思半導體（BE Semiconductor）等晶片相關股逆勢勁揚，漲幅介於3%至5.3%，在STOXX 600成分股中表現最佳。

此前美國英特爾公司宣布將斥資200億美元建造兩座高階新廠，以擴大先進晶片製造能力。

對經濟復甦情勢敏感的銀行、零售與旅遊股表現最疲弱。

在個別市場方面，英國富時100指數跌0.31%，德國DAX指數跌0.64%，法國CAC 40指數跌0.52%，義大利富時MIB指數跌0.42%，西班牙IBEX 35指數跌0.90%。

(時報資訊)