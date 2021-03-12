鄉林集團、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰今天表示，各國Q2就會開始談判解封並逐漸開放邊境，今年第四季起可望優先恢復商務重點人士與旅遊往來，觀光方面雖然「旅遊泡泡」將開，但短期內敢出國的人還是有限，在台灣的度假型酒店仍一房難求，預估這樣熱度至少還可維持到明年第一季。

新冠疫情重挫觀光旅遊業長達一年多。根據交通部觀光局統計，去年全國觀光飯店(國際觀光飯店與一般觀光飯店)總營業額為404.9億元(其中住房144.7億元，餐飲為208.8億元)，較前年(2019)的599億元，年減為32.4％。平均住房率更從66.8％，大減為38.77％，旅遊觀光業自我陶侃是「光光慘業」。

旅客出不了國門，紛紛將目光轉向國內旅遊，各景點旅遊人次屢創下歷年最高紀錄，台灣國旅市場成為支撐觀光業2020年下半年生機的最大支柱，多數國人選擇往空曠的大自然找尋透氣美景，尤其是靠山靠海的知名風景點，像是日月潭、阿里山、花東、梨山武陵福壽山等空曠地區。

賴正鎰說，觀光飯店業在疫後已出現三大變化，(一)觀光飯店增設主題式與客製化行程「目的地旅遊」，開發更多隱藏版私房景點並強化生活體驗。(二)TopSales超級業務員的高端獎勵旅遊回流。(三)加速推動數位轉型升級，「目的地旅遊」平台興起，重塑觀光旅遊市場。

以涵碧樓為例，去年二、三月疫情爆發後，35％外國觀光客流失，但很快被國旅客人彌補回來，FIT散客仍是主要客源，散客與團客仍維持「8比2」。去年五月報復性旅遊以來，不僅例假日或連續假日全滿，連平日客房在四個月前就被搶訂一空，平均住房天數從原本的1.6天，增長為3天，甚至許多客人都入住長達一周至一個月。

涵碧樓每晚房價始終維持在1.8萬元，且受物資與工資雙漲，今年初甚至微調每晚房價到1萬8800元，客人還是願意埋單。而進口車商、銀行等高端的VIP客人，甚至某些行業的TopSales獎勵旅遊，一向是出國高端旅遊路線，因為無法出國，看上涵碧樓是頂級休閒指標，所以旅行社幾乎半年前就開始搶訂僅有的兩成團客額度。

(中時 )