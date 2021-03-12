這次攻城獅與DV推出聯名商品，特別找來慕獅女孩代言。(攻城獅提供)

隨著第一季P.LEAGUE+台灣職業籃球聯盟進入最後火熱階段，成立於2020年的新竹街口攻城獅憑藉著永不放棄的精神打造出超高人氣球隊、深根在地的行銷成功凝聚起新竹球迷。此次與長期耕耘素人籃球文化的「DA VILLAGE 籃球部落(DV)」共同聯名，以DV品牌角色HOT DOG MAN與新竹籃球文化為發想，打造出一系列充滿美式復古風格的運動文化聯名商品。

除了陣中新生代球星高國豪吸引大量年輕球迷外，隨著球隊成軍所組成的「Muse Girls慕獅女孩啦啦隊」，也跟著攻城獅在新竹一同守護主場。此次聯名DV特別找來陣中的人氣啦啦隊團長Amis，以及兩位甜心成員星岑Lavender、霖霖，搭配專屬女性的合身剪裁版型設計，一同演繹此美式復古系列商品。

LIONEERS x DA VILLAGE全系列以美式校園風格為出發，以攻城獅籃球文化為核心，融入原創角色HOT DOG MAN以復古插畫形式呈現，除了有最能代表籃球文化的籃球背心，更針對女孩們推出多款剪裁設計單品以及生活週邊小物與兒童專屬的球衣商品。讓球迷們不論是在運動場上或是日常生活中皆能創造出專屬於自己的LIFESTYLE。

此次聯名商品將於13日起正式開售，本周主場攻城獅也將推出「獅戀無罪」，喜歡這次聯名商品的球迷朋友們可以至攻城獅主場新竹縣體育館商品部、或是於攻城獅官方網站(https://www.lioneers.tw/davillage)購買。

(中時 )