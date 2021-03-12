台灣火刺木鮮豔成串的紅色果實，是許多鳥類的食物來源。（王志偉攝）

九河局今在木瓜溪上游河畔舉行工程說明會暨復育台灣火刺木活動，將在河畔種下400株台灣火刺木。（王志偉攝）

九河局今年進行木瓜溪華隆護岸及初英一號堤段的河川環境改善工程，長約2300多公尺，施工過程兼顧防洪安全、環境營造並與在地生態結合，未來也將成為吉安鄉環鄉自行車道。（王志偉攝）

水利署第九河川局進行木瓜溪護岸河川環境改善工程，發現2株稀有的原生種台灣火刺木，其中1棵高達3公尺，初判樹齡已逾50年，由於目前花蓮全縣僅存約20株原生種，九河局與林物局在此設立復育區域，將種植400棵台灣火刺木，盼恢復昔日河川生物樣貌。

早期台灣火刺木原生棲地主要落在花東地區的河畔周邊，因外來種入侵，加上園藝盆景熱潮，1980年前後遭大量盜伐，導致以往隨處可見的臺灣火刺木大量消失，昔日河灘地上火刺木成林樣貌已不復見。

農委會於2017年出版的台灣維管束植物紅皮書名錄，將台灣火刺木列為易受害（VU）等級；在環評植物生態評估技術規範中被列為第一級稀特有植物。

第九河局長謝明昌說，2019年九河局整治花蓮溪時，與花蓮林區管理處合作植栽2千株台灣火刺木植株造林，今年進行木瓜溪河川環境改善工程，則意外在布滿外來種小花蔓澤蘭的樹叢中，發現2株原生種台灣火刺木相互依偎，經洄瀾風生態團隊調查，3米高的火刺木樹齡約達50年，較一般1米高的火刺木，還要高出許多，相當罕見。

謝明昌說，花蓮縣內原生種台灣火刺木數量僅剩20多棵，分布在花蓮溪流域，平均高度約1公尺，木瓜溪發現的原生種是目前發現最大棵，不過因2棵數距離很近，其中1棵健康狀況不理想，目前由林務局花蓮林區管理處協助後續治療，也可作為復育樹苗的種原。

謝明昌說，發現原生種火刺木的消息一出，讓九河局、花蓮林管處相當振奮，決定要投入復育工作，找回老花蓮人記憶裡的河灘地景面貌，預計在該處設立生態解說點，2棵原生種台灣火刺木則將圍起來，作為未來生態解說的定點。

第九河川局今天邀請鄰近的南華國小、銅門國小師生，在護岸工程區種下100棵台灣火刺木樹苗，預計將種植400棵；此外，今年進行木瓜溪華隆護岸及初英一號堤段的河川環境改善工程，未來也可提供吉安鄉公所完成環鄉自行車道的最後一哩路，成為花蓮新興的河畔景點。

(中時 )