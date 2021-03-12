水利署第九河川局進行木瓜溪護岸河川環境改善工程，發現2株稀有的原生種台灣火刺木，其中1棵高達3公尺，初判樹齡已逾50年，由於目前花蓮全縣僅存約20株原生種，九河局與林物局在此設立復育區域，將種植400棵台灣火刺木，盼恢復昔日河川生物樣貌。
早期台灣火刺木原生棲地主要落在花東地區的河畔周邊，因外來種入侵，加上園藝盆景熱潮，1980年前後遭大量盜伐，導致以往隨處可見的臺灣火刺木大量消失，昔日河灘地上火刺木成林樣貌已不復見。
農委會於2017年出版的台灣維管束植物紅皮書名錄，將台灣火刺木列為易受害（VU）等級；在環評植物生態評估技術規範中被列為第一級稀特有植物。
第九河局長謝明昌說，2019年九河局整治花蓮溪時，與花蓮林區管理處合作植栽2千株台灣火刺木植株造林，今年進行木瓜溪河川環境改善工程，則意外在布滿外來種小花蔓澤蘭的樹叢中，發現2株原生種台灣火刺木相互依偎，經洄瀾風生態團隊調查，3米高的火刺木樹齡約達50年，較一般1米高的火刺木，還要高出許多，相當罕見。
謝明昌說，花蓮縣內原生種台灣火刺木數量僅剩20多棵，分布在花蓮溪流域，平均高度約1公尺，木瓜溪發現的原生種是目前發現最大棵，不過因2棵數距離很近，其中1棵健康狀況不理想，目前由林務局花蓮林區管理處協助後續治療，也可作為復育樹苗的種原。
謝明昌說，發現原生種火刺木的消息一出，讓九河局、花蓮林管處相當振奮，決定要投入復育工作，找回老花蓮人記憶裡的河灘地景面貌，預計在該處設立生態解說點，2棵原生種台灣火刺木則將圍起來，作為未來生態解說的定點。
第九河川局今天邀請鄰近的南華國小、銅門國小師生，在護岸工程區種下100棵台灣火刺木樹苗，預計將種植400棵；此外，今年進行木瓜溪華隆護岸及初英一號堤段的河川環境改善工程，未來也可提供吉安鄉公所完成環鄉自行車道的最後一哩路，成為花蓮新興的河畔景點。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。