中國駐加拿大大使館13日聲明，加拿大外長12日夥同少數西方國家外長發表聲明，對中國完善香港特區選舉制度說三道四，誣稱中國全國人大關於完善香港選舉制度的決定「侵蝕香港選舉制度的民主元素」，「破壞香港在『一國兩制』原則下的高度自治」。使館稱，此前加外交部還發表推文，稱中方有關舉措「限制政治參與」。加方上述行徑粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

使館發言人稱，根據《中國憲法》規定，在香港實行什麼樣的選舉制度是中央事權。中國全國人大作為最高國家權力機關，就完善香港特區選舉制度作出決定，是行使《憲法》和《基本法》賦予的權力和責任。

十三屆全國人大四次會議表決通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，是中方堅持和完善「一國兩制」制度體系、維護香港長治久安的重大舉措，將為全面落實「愛國者治港」提供更加堅實的制度保障，將更好地維護香港社會的整體利益和根本利益，促進香港民主制度穩步向前發展，得到包括香港同胞在內14億中國人民的堅決擁護和國際社會的廣泛支持。

發言人指，香港回歸以來，中國始終堅持全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，維護《憲法》和《香港基本法》確定的香港特區憲制秩序，支持香港特區民主發展，保障香港特區居民依法行使民主權利。但近幾年來，香港社會出現的一些亂象表明，香港特區現行的選舉制度機制存在明顯的漏洞和缺陷，完善現行選舉制度勢在必行。

使館認為，中方此次完善香港特區選舉制度旨在從制度上保障「愛國愛港者治港」，香港選舉制度的包容性依然是世所罕見的。所謂中方「侵蝕香港選舉制度的民主元素」、「破壞香港在一國兩制原則下的高度自治」、「限制政治參與」純屬無稽之談。加方炮製和炒作這些謬論根本不是關心香港民主和繁榮穩定，而是有著不可告人的政治目的。

發言人表示，香港特區的選舉制度是中國的地方選舉制度，如何設計、如何發展、如何完善完全是中國內政，任何國家無權說三道四。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，堅持貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針、維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

使館強調，加拿大等少數西方國家破壞香港穩定、阻礙中國發展的圖謀註定不會得逞。中方敦促加方立即停止以任何形式干涉香港事務和中國內政，否則只能給中加關係造成進一步損害，也必將遭到中方堅決有力回擊。

(中時 )