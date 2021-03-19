外界期待已久的中美會晤罕見開場就砲火四射，中國大陸外交部週五就此表示，雙方開場白就充滿了火藥味和戲劇色彩，這不是中方的初衷；而且這次開場白只是一道「開胃菜」，後面還有「正餐」，才是重頭戲。

據陸媒與外媒引述，大陸外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上就正在進行的中美會談表示，中方是帶著誠意應邀去進行戰略對話，並做好了按雙方事先商定的程式和安排開展對話的準備，但美方開場白嚴重超時，並對中方內外政策無禮攻擊指責，挑起爭端。

中美外交高層對話在開場白環節，雙方出現激烈交鋒。對此，趙立堅回應稱，這是由於美方不遵守約定，挑釁在先，導致開場白充滿了火藥味和戲劇色彩。他表示，這不是中方的初衷。

趙立堅說，中方是帶著誠意和建設性態度與會，中方代表團不僅感受到了阿拉斯加寒冷的天氣，也感受到了美國主人的待客之道。這次開場白，只是一道「開胃菜」，後面還有「正餐」，才是重頭戲。

趙立堅並稱，希望美方清楚中方在維護自身核心利益方面的決心和意志堅定不移，美方也應該清楚中國的內政不容任何干涉，希望在之後的閉門會議中雙方能充分溝通交流，能夠通過此次對話推動中美關係重回正軌。

(中時新聞網)