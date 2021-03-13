高巿警苓雅分局11日深夜執行擴大臨檢。（警方提供／曹明正高雄傳真）

近期全台槍擊案、幫派暴力犯罪頻傳，衝擊治安，還成為藍綠政治口水戰攻防的議題，而六都首長紛紛表態，會致力於改善治安，行政院長蘇貞昌12日也表示，治安不要分藍綠，也不要互相攻擊。至於六都當中，哪一個城市治安最好，根據一份最新網路民調顯示，新北市拔得頭籌，台中市位列第2。

網路平台《LINE Today》以「六都之中，你認為哪裡治安最好？」為題，進行網路投票，投票時間為3月12日至20日，截至今(13)日下午6點20分，已有3萬多名網友參與投票，結果顯示，新北市拔得頭籌，獲得7031票，占總投票數的23.02%；第2名是台中市，獲得6779票，占22.2%；首都台北市則排在第3名，獲得5505票，占18.2%。

第4名是桃園市，獲得5179票，占總投票數的17.02%；第5名是台南市，獲得2987票，占9.78%。同時，值得注意的是，不知道/沒意見這一選項，獲得1883票，占總投票數的6.17%，比最後一名的高雄市還高，而高雄市在這份民調中取得的成績，則為1159票，占總投票數3.79%。

網友投票結果。(翻攝自LINE Today)

看到民調結果，網友們也留言回應，「高雄兩個月17件重大事件，怎麼沒有看到蘇院長南下坐鎮」、「台南的治安其實沒有到不好，只是不得安寧⋯各種宮廟問題，一天到晚吵吵鬧鬧的」、「怎麼沒有（治安都不好）這一選項？」、「以人口數來比，犯罪率台中最低，高譚市最高」。

(中時新聞網)