10年前有追過偶像「棒棒堂男孩」的，會叫劉俊緯「阿緯」，這幾年他的頭銜，變成「點點心（餐廳）老闆」。人生中的好事、壞事，都值得珍惜，等老了再回頭看，全都會是最好的時光，而且不只自己一個人，陪在旁邊的還有家人、跟永遠不會散的那群男孩們。

去年十月在吳映潔的簽唱會當嘉賓，算是阿緯隔了很久（也是距今最後一次）站上面對很多觀眾、很多媒體的舞台。以前在棒棒堂男孩時期，阿緯其實也站上同個地點很多次，沒有那種恍如隔世的感性，反而覺得好輕鬆。

「不會說特別留戀什麼，我覺得這一段時間，從我算是慢慢淡出演藝圈，然後開始經營自己的副業、成家立業，舞台掌聲沒有這麼留戀。演藝圈對我來講只是那一段時間的一個工作，當然以前我們有很棒的機會、很棒的舞台，但是我覺得是一個不同的人生階段，現在的我追求的可能是家庭、事業，演藝圈唯一讓我比較留戀的，就只有那一段時間的感情。」

六個棒棒堂男孩從2006年出道暴紅、三年後經歷團員退出、低潮、各自發展……先伸出手指算算有哪六人，阿緯、小煜、威廉、敖犬、王子、小傑（小杰），幾乎大部分的人都還在演藝圈拚搏，曾經也有過失和，但都已經是曾經。

回憶當年那群暴紅的男孩們，行程排得滿滿的，出國工作睡飯店，早上眼睛還沒睜開髮型師就進房開始弄頭髮、人還躺床上就開始化妝，不用問今天要幹嘛，只要記得上下保母車、面對鏡頭或媒體前稍微被提醒就好，說好聽點是被公司保護得好好的，但其實都是在消耗，消耗青春、消耗時間、消耗進步的機會跟能力。

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(中時新聞網)