桃園鐵路地下化工程命運多舛，從高架化改為地下化歷經15年卡關，預計明年4月動工，119年7月全線通車，過程中曾爆發居民抗爭、費用暴增兩倍，中央買單七成、審查委員怒辭等爭議。

桃園鐵路從2005年開始進行高架化規劃，但經歷了15年遲遲無法動工，桃園市長鄭文燦上任後，將高架化改為地下化設計。從台鐵鶯歌站西側開始，南至桃園市平鎮區台66線南側全長約19公里，將桃園、內壢、中壢等三座車站地下化，沿線新增鳳鳴、中路、桃園醫院、中原與平鎮等五座通勤車站。不過預算也從原先高架化的308億元增加到約1048億元，爆增為原本的3.4倍。國發會核定由中央、地方經費分攤採75%（785億元）、25%（261億元）。對此，行政院長蘇貞昌去年9月視察桃園鐵路地下化時表示，未來土地回收如果有賺錢，也要照比例回饋給政府。

由於費用暴增3.4倍，曾擔任審查委員的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄批評，桃鐵地下化上千億經費是個錢坑，因此辭掉審查委員一職。張勝雄當時表示，他第一次參加審查會議是105年11月，桃園鐵路從高架改地下化的過程中，屢屢提出意見，也無法阻擋不合理的建設，直言「耽誤桃園20年，且經費從最初300多億元，到現在增至逾千億，愧對桃園，沒有做好把關的任務。」

桃鐵地下化預計一年後動工，20年後完工，此次爆發德義里拆遷爭議並非首次，去年萬壽路三段約二十多戶，因房舍部分違建占用鐵路與國有財產署用地面臨拆遷，掛起白布條抗議指「官逼民反」，訴求維持原狀、反對變更。桃鐵地下化後續除了補償措施之外，緊接而來恐將面臨長久的交通黑暗期。

桃園市政府都市發展局綜合規劃科科長陳志偉表示，針對桃園市不同行政區，共開五場公展會說明桃鐵地下化工程，並針對德義里居民要求再召開說明會；相關用地變更是由鐵道局畫出所需用地範圍線，供都發局辦理公展會說明，由於鐵道局於審議過程中多次調整變更，因此不會每次調整就對外說明，他強調，過程中均逐一通知地主召開說明會，這次的事件應是溝通不良。

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(中時新聞網)