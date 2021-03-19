國民黨中央委員史碩仁19日在市議會門口指控桃園市長鄭文燦為圖利建商，將原本屬於捷運車站附近數百公尺特有的「增額容積」，擴大到整個青埔特定區。對此市府回應，增額容積範圍依據都市計畫內捷運場站一致性畫定，對於各重劃區並無差別待遇。

桃園市都市發展局表示，高鐵特定區以區段徵收整體開發，無待取得的公共設施保留地，無法申請容積移轉及容積移轉代金。2018年起，陸續在各都市計畫內畫定增額容積適用範圍，以捷運站周邊500公尺範圍街廓為畫定原則，若捷運站位於整體開發地區內，且含範圍過半者，全區適用。另外增額容積價金，是3家專業估價者採「土地開發分析法」進行合理估價，非由政府決定。

史碩仁表示，市府為圖利建商，將青埔地區原本應該屬於車站周邊500公尺特有的增額容積，擴大到青埔特定區。他批評，如果按照「盧氏神邏輯」，台北市只有1個都市計畫，有近百個捷運站，那全台北市都可以提供「增額容積」，其他5都也能比照辦理。

史說，增額容積是為了開發捷運站，也帶動周邊發展，才有這種建商與政府的合作模式。但是青埔3個捷運車站的興建經費由由中央出資，也已經蓋好，而青埔特定區面積498公頃都是區段徵收，已經沒有都更必要性，根本就是圖利建商。他說，呼籲市議會應該成立專案小組調查，他下周更將到監察院檢舉。

(中時 )