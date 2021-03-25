台灣最大商業徵信企業-CRIF中華徵信所與電信業龍頭中華電(2412)跨界合作，聯手推出全新「電信信用計分卡」服務，首創業界的資訊研究模組，透過結合台灣最齊全的電信資料庫與專業徵信科技，為銀行提供全新徵信服務，並且完善企業評分標準；對於常因資訊不足而申貸困難的中小型業者而言，更是企業發展一大福音。

經濟濟部中小型企業處統計，2020年台灣市場有97.65%比例由中小型企業組成，儼然成為產業的經濟發展支柱與奠基石。然相對於資源較為豐富、知名度較高的大型企業來說，中小企業資金來源穩定性低且不足，據中央銀行數據顯示，在台灣的中小型企業平均有50%以上的資金來源來自金融機構借貸，顯示在台中小型企業相當依賴銀行貸款。且2020年疫情席捲全球，中小型企業整體市場的成長受到強烈打擊，衝擊最為嚴重的觀光、住宿與餐飲業，其中為中小企業的比重更高達99%，貸款需求增加，然由於財務資訊相對不足，中小型企業申貸易到處碰壁，進而面臨資金周轉問題。

而銀行端也面臨激烈競爭的挑戰，包括純網銀上路、銀行業面臨過度競爭、市場將近飽和且產品重疊性高等困境，對於激烈的產業競爭，許多銀行業者在接收到財務資料較少的中小企業之放款需求時，往往基於整體授信風險考量，需要更多企業資訊才能仔細評估，提供放貸服務予中小型企業與大型企業相比更難以執行，許多銀行業者只能看著市場份額超越九成的龐大潛在市場，卻難登其門而入。

CRIF中華徵信所在後疫情時代金融活動開始活絡的當下，看見市場痛點與產業需求，首次將徵信技術整合電信資訊，推出「電信信用計分卡」服務。中華徵信所總經理郭曉薇表示：「台灣企業戶有超過92.05%的公司市話都是中華電信服務，數據資料庫龐大完整，而電信資料的盤點與分析，其實能夠導出許多有效的徵信資料，該服務即是期待能快速完成簡易徵信，降低交易風險。」

CRIF中華徵信所導入國際徵信技術，配合超過30年的豐富數據分析經驗，以付款歷史、電信營運表現及還款紀錄等資訊導入電信信用評分模型得出電信計分「Telco Score」，評估企業客戶逾期繳款的可能性、並用電話連繫的活躍程度分析營運表現，電信信用計分Telco Score將導出300-999分的信用風險數字，提供銀行此標準化分數以及一站式的信用評估報告，作為銀行業者進行貸款決策之依據。該服務對於企業主可降低申貸門檻，補齊財務資訊不足的問題，提供企業主更多機會享用銀行貸款服務；對銀行而言，則擴大業務範圍，創造雙贏局面，成功突破市場僵局。

(時報資訊)