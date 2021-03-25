國內今日新增3名境外移入個案，其中1名去年11月自美國入境的補教老師（案1012），在入境122天以後，自費採檢確診新冠肺炎。專家認為，男子亦有可能在境內感染，不過不論是境外或境內感染，男子不可能一染疫Ct值就36，一定有段時間病毒量較高，有傳染他人的風險，至少現在回推1個月前的密切接觸者都應進行採檢。

案1012為本國20多歲男性，是一名補教老師，去年11月19日前往美國，22日經由韓國轉機返台，約在12月初結束檢疫出關。男子近期計劃再次出國，3月23日自費採檢檢出陽性，Ct值為36，但隔日再檢驗則陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，指揮中心研判為境外移入個案。

對於男子的感染源，不具名專家表示，指揮中心從沒有說過社區沒有病毒，只是說社區的病毒很少，以男子入境122天才確診，IgM陽性的情況來看，有在台灣感染的可能。

值得注意的是，不論補教老師是在境外或境內感染，都有風險傳染他人。專家說，男子不可能剛開始染疫，Ct值就達36，一定會有一段時間Ct值較低（病毒量較高）。因此，必須要進行疫調，特別是針對較早時期，至少從現在回推的1個月前的密切接觸者，都要進行PCR檢測和抗體檢測，若發現有人陽性，則進一步把疫調範圍擴大。

(中時 )