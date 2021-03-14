維珍航空準備新一輪融資 籌措1.6億英鎊 22:052021/03/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然英國維珍航空預期國際航空旅遊限制將在第二季開始陸續解除，但由於今年的營收只會緩慢回升，因此準備在新一輪融資行動裡，籌措1.6億英鎊來加強其資產負債表。其在1月已透過出售後回租兩架波音787客機方式來強化財務體質。 台鐵釋金流 票證四王搶大餅 陸港觀盤－港股支持位28,260點 靜觀美Fed會議 (工商 ) #維珍航空 #準備 #新一 #輪融資 #籌措 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園航空城徵收費 藍綠議員同籲漲 04:102021/03/14 地方新聞 23歲辣媽透視緊身衣太辣 胸前整排鏤空超惹火曲線全洩 11:462021/03/14 名人 跟閻羅王搶人 高工生黃詮佑鋪路超過3000小時 12:182021/03/14 生活 維安特勤編行蹤機密爽偷吃 小三生子正宮流產 他遭開除落魄轉行 10:362021/03/14 社會 疫苗競爭愈見激烈 接種陸製疫苗將獲赴陸簽證便利 18:252021/03/14 兩岸 葉獻文專欄－台股快牛行情將轉溫和成長 04:102021/03/14 財經要聞 春耕尾聲 農水署彰化管理處加強灌溉水機動調度 17:042021/03/13 寶島 網易雲音樂 傳明年登港股 04:102021/03/13 全球財經 Dispo堪稱圖片社交的黑馬 竟無濾鏡、無P圖 15:082021/03/13 財經 打開視野 認識自己 夢想更清晰 04:102021/03/14 生活新聞 許維恩認愛王家梁後首放閃 甜曬合照「今天是情人節耶」 14:162021/03/14 娛樂 財經熱門新聞 金融股存股注意 500張存股達人洩這檔出手價 - 財經 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 外資吃貨200億藏魔鬼 散戶小心別被騙了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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