雖然英國維珍航空預期國際航空旅遊限制將在第二季開始陸續解除，但由於今年的營收只會緩慢回升，因此準備在新一輪融資行動裡，籌措1.6億英鎊來加強其資產負債表。其在1月已透過出售後回租兩架波音787客機方式來強化財務體質。

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