縱火者攜帶武器大肆破壞，部分中方人員在工廠遭受衝擊後失聯，數名中方人員受傷，部份員工一被困。圖為遭攻擊受傷的中方人員。（圖／微博）

3月14日下午開始至傍晚，緬甸仰光多個工業區超過20家工廠遭遇縱火和打砸，其中多數為中資企業或中緬合資企業。中國駐緬甸使館已向當地政府與商會聯繫，要求警方採取措施保障中資企業及人員安全。縱火者揚言，「要學2014年的越南，把中國工廠與工業區全都燒了。」外界認為，連日來緬甸軍方的鎮壓已導致死亡人數暴增，當地民眾發動對中資企業的攻擊行動，可能是認為中國支持緬甸軍方而進行報復。

據《央視新聞》指出，當地時間3月14日13時50分許，緬甸仰光蘭達亞工業區多家服裝廠遭遇縱火。20多名縱火者不顧工廠安保人員阻攔，在進行打砸之後，將汽油澆在工廠門口和倉庫並強行點燃。目前工廠值班人員正在緊急撲救。

緬甸仰光多個工業區超過20家工廠遭遇縱火和打砸，其中多數為中資企業或中緬合資企業。縱火者揚言，要學2014年的越南，把中國工廠與工業區全都燒了。（圖／微博）

據指出，這兩家服裝廠中，一家是中資服裝廠，另一家為中緬合資企業。而在仰光其它工業區的一些中資服裝廠目前也遭到破壞與縱火。網路消息指出，工業區內遭到圍攻企業多達十數家，大量身份不明的民眾騎著摩托車，帶著鐵棍、斧頭和汽油桶，衝進廠區開始打砸、破壞且縱火。他們並沿路設置路障，阻撓當地消防部門前往搶救。由於縱火者攜帶武器，廠區人員不敢靠近，部分中方人員在工廠遭受衝擊後失聯，數名中方人員受傷，部份員工一被困。

網上傳出緬甸仰光多家中資企業遭縱火，廠區遭嚴重破壞，許多中方人員被打傷。（圖／推特@wkkaung)

消息指出，這些遭縱火壞的工廠幾乎都是中資企業。中國大陸駐緬甸使館同緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。使館還再次向中國在緬企業和人員發出安全提示。

中國駐緬甸大使館發表聲明說，這次對中資企業打砸搶燒事件性質十分惡劣。呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。（圖／微博）

中國駐緬甸使館網站發表聲明指出，此次受害的絕大多數企業來自紡織製衣行業，中方企業在這個領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會，不法分子的行為同樣損害緬甸民眾的利益。

聲明說，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣。中方呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

有網民引述當地拍攝的網路影片指出，仰光的軍方與民眾衝突益趨嚴重，民眾開始針對中國投資者打、砸、搶。仰光工業區的中資工廠不只被攻擊、縱火，中方人也被毆打。縱火者還揚言，學2014年越南，把中國工廠與工業區全燒了。

(中時新聞網)