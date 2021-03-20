台南市永康警分局破獲天九牌職業大賭場起出的賭具。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

隱身社區民宅的職業大賭場，養了1隻疑為把風套有狗嘴套的小黑狗。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市永康區一處天九牌職業大賭場，不僅隱身在社區民宅內，還養了1隻戴嘴套的小黑狗負責把風，自以為天衣無縫，沒想到警方掌握情資後，提前於賭場「營業」前4小時就躲在車內監控，還假扮路人騙過把風人員，再配合支援警力強勢攻門，一舉破獲該賭場。全案偵訊後，依賭博罪嫌將王姓負責人等3人送辦，其餘45名賭客則依社會秩序維護法裁處。

永康警分局日前接獲情資，指轄區內有一處職業大賭場，經追查發現該賭場隱身在永康區竹園二街某社區民宅內，經多日蒐集情資探訪跟監，20日凌晨1時左右見時機成熟，一舉破獲該職業大賭場。

警方指出，由於賭場隱身在社區民宅中，加上門口還有巡場人員及1隻疑為把風套有狗嘴套的小黑狗，員警特別提前於賭場「營業」前4個小時，就躲在車內監控，待時機成熟後，先由員警假扮路過民眾控制巡場人員，再配合督察組、偵查隊與各所組合警力持搜索票強勢攻門，當場逮捕王姓負責人、陳姓屋主兼把風、載送賭客的蔡姓男子及賭客45人，合計48人，還查扣抽頭金新台幣2500元、賭資11萬餘元、天九牌1付及骰子50顆等證物。

(中時 )