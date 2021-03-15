先進光（3362）因迎來富爸爸大立光（3008）股價如有神助，一路狂飆，應主管機關要求提前公布獲利自結數，經先進光自結，元月單月EPS為0.25元，較去年同期EPS0.09元，年增177.78％，惟近二個月（指去年12月及今年元月）儘管營收出現逾七成的年增，但獲利卻大衰退，不單由盈轉虧，且每股淨損達9.28元，與去年同期的每股稅後淨利0.13元表現大相逕庭，市場推測，去年12月大幅認虧應與付給大立光巨額賠償金有關。

先進光今早應主管機關要求公布最近期獲利，經自結1月稅後盈餘為2830萬元，單月EPS為0.25元，但若就去年12月及今年1月兩個月的自結數來看，合併稅後虧損為10.36億元，換算每股淨損高達9.28元，由於先進光元月仍處於獲利狀態，扣除掉1月的稅後盈餘2830萬元，等於先進光去年12月單月淨損即高達10億770萬元。

儘管主管機關已要求先進光趕在開盤前的六時零九分即先行公告，另也針對先進光處以分盤交易處置，不過利空似乎未能干擾先進光的多頭走勢，先進光早盤以73元、上漲8.15％開出後，才過十分鐘就順利攻佔漲停，雖然盤中一度漲停打開，不過，高調的漲勢依然令市場側目。

先進光日前就侵害營業祕密相關案件與大立光達成和解，為此，大立光特別於3月9日公告參與先進光私募，擬以每股29.92元取得先進光2000萬股，總金額為5億9840萬元，依私募發行新股後之股本計算，持股比例約15.2％，除此之外，雙方並未公布其他賠償細節，據此市場推測先進光去年12月大幅認損，應與支付大立光巨額賠償金有關。

(工商 )