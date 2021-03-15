農委會主委陳吉仲去年10月1日因農作物產銷失衡頻傳，被在野黨要求下台；陳吉仲當時反問，「我國這幾年風調雨順，有哪一個農產品有產銷失衡？」國民黨台北市議員游淑慧今天質疑陳吉仲，若沒產銷失衡，「產銷調節緊急處理計畫」為什麼越花越多，甚至倍數超過原預算預估？

農委會農發基金被立法院預算中心發現2019年的「產銷調節緊急處理」決算是預算的4.15倍，相較2015、2016只使用該筆預算7-8％左右，使用幅度暴增；且農委會當年花6億多收購農產，且收購支出中，有3.23億元用來掩埋、堆肥及送養豬戶做飼料。

游淑慧更指出，2020年農糧署又羅列20多項易感、產銷失衡作物進行監控。而且去年「產銷調節緊急處理計畫」又花了4億5771萬 ，比預算數1億5875萬增加2億9895萬，是預算的近2倍。

游質疑，陳吉仲曾說過，「這幾年風調雨順，有哪一個農產品有產銷失衡？」但是真實的台灣，這幾年風調雨順，但有哪一年沒有農產品產銷失衡過？

游批評，若沒有產銷失衡，農委會幹嘛要監控？若沒產銷失衡，幹嘛緊急處理？若沒產銷失衡，「產銷調節緊急處理計畫」，為什麼越花越多，甚至倍數超過原預算預估？若沒產銷失衡，幹嘛不斷收購補貼，高麗菜、文旦柚、香蕉……？「主委的產銷失衡與農民不一樣，能用錢解決的都不算問題？」

(中時 )