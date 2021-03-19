徐若瑄在19日歡慶46歲生日，宣布推出《I’m V》新歌加精選輯黑膠唱片，特地去上好友黃子佼主持節目，他們一起開心慶生聊音樂、生活。在拍攝過程中，金馬影后陳淑芳捧著蛋糕驚喜現身，徐若瑄當場感動淚崩，因為陳淑芳在電影《孤味》中飾演徐若瑄的媽媽，交情深厚。

徐若瑄感性：「沒想到媽媽會來，因為媽媽真的很忙，很開心。」陳淑芳溫暖說：「今天是我的母難日，再忙都要來。」他們也在現場Call out給好友林心如，林心如熱情送上祝福生日快樂，也向徐若瑄許願想收藏一張最新的黑膠唱片，徐若瑄很感謝大家一路以來支持她30年，「我會繼續以淑芳阿姨為目標，希望到我80歲還是這麼有目標和活力，請大家要繼續支持我。」

徐若瑄生日在工作中歡度，坦言現在正減肥，請大家不要破費送她蛋糕驚喜，也不要約吃飯，她笑說：「今年不會過生日，總不能我喝水看著大家大吃大喝，自己都不能吃，那也太淒涼了。」她自隔離出關後，工作已安排滿滿，除了將發行人生首張黑膠唱片，還要第一次前進音樂祭，預告將帶來不同以往的演出，敬請期待。

徐若瑄（中）歡慶生日，開心與黃子佼（左）、陳淑芳愉快談天。（索尼音樂提供）

(中時 )