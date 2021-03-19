南投縣名間鄉八卦山旱灌計畫面積高達4171公頃，由於公營供水不穩，民營供水受地形影響水價，農委會年初允諾將以3階段計畫更新相關供水設施。藍委許淑華今天質詢時表示，前閣揆賴清德承諾由中央全面接管蓄水池，前提是地方須先完成修繕，但地方每年僅100萬預算，行政院長蘇貞昌聞言後承諾，若縣政府與鄉公所都同意由中央接管，就照現狀接管。

八卦山旱灌系統管理及維護問題困擾當地農民多年，農委會年初下鄉座談，研擬分年、分期推動方案，將改善既有水井並新增備用水井，預估今年底完工，並改善既有其中4座蓄水池及管線漏水問題，預計3年內投如3億多元，同時宣導補助設備每年最高40萬元。

藍委許淑華今天質詢時表示，由於自來水與灌溉用水的水費差不多，因此農民大多選擇自來水來灌溉，前閣揆賴清德到地方視察時曾說，等到政府完成組改後有農水處後，就全面接管蓄水池，但後來不了了之，直到今年初，農委會主委陳吉仲視察八卦山旱灌計畫，允諾以3階段計畫更新相關供水設施。

許淑華說，中央與地方一直在協調是否直接由中央接管蓄水池工程，農委會農田水利處去年11月對此召開協調會，在土地移撥方面，需先造冊後再討論，另一個設施移撥就比較頭痛，地方政府須先完成修繕才能進一步討論，但地方每年相關預算僅100萬，實際上就是遙遙無期。

行政院長蘇貞昌聞言後，先反問「地方政府同意由中央接管嗎？」，農委會主委陳吉仲坦言，目前鄉公所願意由中央接管，但要再和南投縣政府溝通討論，許淑華立馬說「縣政府與鄉公所都願意」。

接著，蘇貞昌當場允諾，若地方政府與鄉公所都願意，就照現狀接管，不用再補助讓地方政府做，中央自己來做，把它整個做好。

許淑華也提醒，要先優先把農民密集用水的管線做好，建議可在明年度預算或前瞻預算中編預算來執行，陳吉仲則說，目前在前瞻及農水署的預算都可以支應農民最迫切需要的蓄水工程。

(中時 )