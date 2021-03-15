大陸國家統計局發言人劉愛華15日表示，2021年首兩個月大陸整體經濟保持恢復性增長，受上年同期基數較低等因素影響，主要指標的年增速較高，扣除基數影響，指標增勢平穩，宏觀指標處於合理區間。工業和出口較快增長，投資和消費穩步恢復，就業和物價總體穩定，基本民生保障有力，國民經濟持續穩定恢復。由此來看，2021年大陸經濟可望繼續保持穩定恢復的態勢，也有信心第一季GDP增速大幅回升。

劉愛華表示，在投資領域目前恢復比較慢的是製造業投資，製造業投資兩年平均下降3.4％，恢復的勢頭還是比較緩慢，這也是受到多種因素影響，包括企業投資能力的恢復、投資信心的恢復，儘管疫情得到了有效控制，但是畢竟疫情防控的壓力還是存在的，外部的環境還比較複雜嚴峻，所以製造業投資恢復可能還需要一些時間。

劉愛華並稱，全面促進消費，提升傳統消費，比如汽車、家電的大宗傳統消費。適應網路時代的發展，培育包括網購在內的新型消費。發展健康、文化、旅遊等服務類消費。從這些具體方面著手來適應雙迴圈的需要，不斷擴大內需的戰略基點。

(工商 )