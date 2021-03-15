長期贊助新竹市天主教仁愛社會福利基金會的美食作家崔芳華（Joney），近期出版美食烹調書籍《跳Tone的廚房》，不只與熱愛美食的朋友分享如何烹調的技術，更將出版書的淨收益全數捐贈給仁愛社會福利基金會，照顧更多弱勢族群。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，《跳Tone的廚房》作者Joney過去即是仁愛的長期支持者，20年前她得知仁愛籌建晨曦發展中心急需符合規畫工程圖功能的筆電，她與研究所同學立即合捐筆電，是晨曦最早的資助人。

Joney指出，學校畢業後，一頭鑽進變化多端的科技業，接受千變萬化市場競爭所帶來的考驗和挑戰，但在身心靈無法取得適當的平衡和工作壓力下，得了胃潰瘍和十二指腸潰瘍。之後她接受醫生的建議，從飲食的控制與食物的選擇，體會到食物不只是滋養身體，也是撫慰心靈的最佳良藥。

當了母親之後，家庭與工作讓她蠟燭兩頭燒，不過，Joney卻在廚房料理中獲得了平靜與快樂。

為了滿足孩子們的味蕾，她開始研究烹調與食物之間的奧祕，並驚覺食品安全的重要性，Joney想到食物可能影響家人健康的後果，她開始捲起衣袖、圍上圍裙，讓健康的飲食不再是餐桌上奢侈的口號。

2012年起，Joney開始記錄食物故事，讓一道道美味菜餚在鍋碗瓢盆中醞釀，從記錄烹調過程中獲得生活的樂趣與對美食的欣賞，也重新點燃享受生命的火花，《跳Tone的廚房》因此誕生。

Joney除了分享做菜的經驗與人生故事，也詳細紀錄每道佳餚的步驟作法及食材，藉由下廚追憶母親的愛和思念，撫慰工作中的辛勞，用料理凝聚家庭的愛，也希望將對家人的愛散播給需要的朋友，因此決定將書的淨收益全數捐贈給仁愛基金會。

林湘雅同時指出，仁愛基金會為避免疫情傳染群聚事件，取消原定5月的愛心園遊會活動，導致資源募集不易，懇請社會各界愛心捐款贊助，服務專線03-578-4633分機1688公事組。

(中時 )