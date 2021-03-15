謝金燕把開春首場演出獻給4月17日在雲林舉辦的110年全中運，提及此次的演出亮點，她的經紀人球球笑說：「其實沒有那麼神秘啦！不先透露不是因為怕爆雷，而是對於演出想法隨時調整，彩排保有最後的調整空間。」平時幾乎都宅在家的謝金燕，希望利用這次演出機會到雲林四處走走、享受美食來放鬆心情，就像當作遠足般，期待品嚐北港朝天宮附近的美味花枝羹、道地小吃。

其實謝金燕不只參加過美腿比賽，學生時期也喜歡打球，她自豪籃球、巧固球的球技非常厲害，現在雖然不打球了，但她仍維持運動習慣，像是在家踩飛輪、做核心肌群，粉絲也期待能在這次演出看到姐姐傳說中的「洗衣板腹肌」。至於平時都如何忌口？經紀人表示，謝金燕少量多餐，總是喜歡説：「吃飯不要太專心！因為太專心會吃太多。」

至於新的音樂作品，經紀人則表示：「音樂作品姊姊一直有在做，只是要求很高，一直覺得不夠好，一直在調整，會滿意才再推出，請給她一點時間，希望呈現給大家不一樣的謝金燕。」另外，謝金燕年初在台北小巨蛋專場演唱會帶給大家滿滿感動，面對加場移師高雄的可能性，目前地點、檔期都正在協調中。

(中時 )