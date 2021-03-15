新冠肺炎疫情影響逐漸趨緩，雖然國門尚未全面開放，但內需市場早已逐步升溫，為搶佔消費者目光，不少知名品牌悄悄展開轉型，讓品牌充滿年輕意象，除形象年輕化，根據1111人力銀行調查，為吸引優秀的人才加入，企業規劃福利制度時，主要會往幾個方向調整，像是固定調薪35.1%、保障底薪24.8%、舉辦員工分紅20.6%以及增加員工聚餐20.6%，分別從實質收入與團體活動等不同面向來凝聚同仁的向心力。

深耕在地超過20年的大樹藥局，近年積極拓展新客源，不但開設「全家X大樹連鎖藥局」、「家樂福X大樹醫藥保健專區」等複合店型，透由專業藥師親自主持、提供藥品調劑及專業保健諮詢服務，看好健康產業前景，更釋出年薪80~150萬元的創業加盟藥師、月薪4萬起跳的展店業務、行銷企劃管理師等多元職務，用以優渥薪資吸引年輕新血。

同樣積極打造年輕店格的，還有成立超過一甲子的天仁茗茶，天仁茗茶是台灣唯一上市的茶葉專業公司，目前已有天仁茗茶、天仁喫茶趣、天仁喫茶趣ToGo、CHAFFEE等品牌，不但有年輕化的品牌，在福利制度上更致力打造幸福企業磁吸新血。和其他連鎖品牌不同，天仁旗下所有分店都是由企業直營，只要員工願意，就可參加企業內部培訓課程，提高晉升主管的機會，同時提供多元獎金激勵員工和主管，除了薪水之外，每月有工作獎金、銷貨獎金，每半年還有績效獎金，同仁只要專注在本職上充實自我，就可以增加收入。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，新冠肺炎疫情讓企業意識到危機感，即使出現景氣反轉，企業也希望可以快速抓住商機，因此更願意以優渥福利吸引人才，觀察1111人力銀行網站上的工作機會數，截至2月份為止有超過50萬個工作機會數，比起去年同期增加近2萬個工作機會數，這反映就業市場對於人才的渴求漸增溫，為協助好人才找到幸福企業職缺，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，目前有超過2000家企業參與活動，目前正開放網友票選心目中的幸福企業。

(中時新聞網)